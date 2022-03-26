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Добровольцы из Южной Осетии отправились на Донбасс

, 17:36

Добровольцы из Южной Осетии отправились на Донбасс
Фото: РИА новости

О том, что военнослужащие ВС Южной Осетии отправились на Донбасса, чтобы принять участие в российской специальной операции разместил информацию в своём Telegram-канале президент республики Бибилов.

В частности, он написал: «Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят — кровь аланская даёт о себе знать... Потому что, если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине».

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