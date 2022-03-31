Депутат Госдумы Шеремет предложил раздать беженцам средства от продажи после национализации апартаментов Зеленского в Крыму

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31 марта 2022, 09:42 Источник: РИА Новости

Михаил Шеремет, фото из Вконтакте

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил раздать беженцам средства от продажи после национализации квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Крыму или направить их на восстановление инфраструктуры Донбасса.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано. Решение о национализации недвижимости будет принимать крымский парламент.

У семьи Зеленского имеются апартаменты в Ливадии, они попадут в список имущества, которое подпадает под национализацию в Крыму.

Шеремет раскрыл в беседе с РИА Новости, что квартира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой достаточно дорогая, очень престижная. По его мнению, она уйдет с молотка очень легко и быстро, а вырученные средства - раздать беженцам или направить на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. "Это будет абсолютно справедливо", - заключил парламентарий. "Все их имущество — это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное", — говорил ранее он.