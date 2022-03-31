Источник: квартира президента Украины Зеленского в Крыму попадет под национализацию

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31 марта 2022, 07:21 Источник: РИА Новости

Сергей Аксенов, фото: vk.com/aksenovrk

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой в Крыму попадет под национализацию. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что имущество на Крымском полуострове украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано.

Как сказал Аксенов, никто из этих украинских граждан не сможет переоформить свое имущество в Крыму. В настоящее время завершается работа по составлению списка имущества, подпадающего под национализацию, ее закончат на этой неделе. Решение о национализации недвижимости будет принимать крымский парламент.

У семьи Зеленского имеются апартаменты в Ливадии. Источник РИА Новости раскрыл, что недвижимость Зеленского в Ливадии попадет в список имущества, которое подпадает под национализацию в Крыму.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал в марте 2022 года закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив конкретно, кого имеет ввиду.

В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость на Южном берегу Крыма в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. После покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским.