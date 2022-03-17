Крымский депутат Михаил Шеремет предложил конфисковать имущество украинских олигархов в Крыму

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17 марта 2022, 10:51 Источник: РИА Новости

Михаил Шеремет, фото из Вконтакте

Украинские олигархи, финансирующие националистические группировки на Украине, выступающих против России и поддержавших Владимира Зеленского, не должны иметь имущество в России.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что имущество украинских бизнесменов необходимо конфисковать, продать, а вырученные средства потратить на восстановление Донбасса.

Парламентарий предложил также поступить с имуществом олигархов и на Украине, а деньги потратить на реконструкцию инфраструктуры и экономики страны. «Все их имущество — это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное», — цитирует Шеремена РИА Новости.

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак ранее предложил национализировать производства западных компаний, которые ранее приняли решение о закрытии своего бизнеса в России.