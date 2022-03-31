Посол России в США Антонов: Госдеп умышленно завышает цифру потерь ВС России на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

31 марта 2022, 08:08 Источник: РИА Новости

Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь Вооруженных сил России на Украине. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США стремятся спровоцировать общественное недовольство в России.

Дипломат в среду, 30 марта, прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд для СМИ о якобы потере Россией "свыше 10 тысяч" военнослужащих на Украине.

Анатолий Антонов призвал обращаться за достоверной информацией о происходящем на Украине к министерству обороны РФ.

Напомним, представители Минобороны РФ 25 марта сообщали, что в ходе спецоперации погибли более 1,3 тысячи российских военных, более 3,8 тысячи человек ранены.

По данным российского ведомства, среди украинской стороны потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.

В заявлении Антонова, опубликованном в аккаунте российской дипмиссии в Telegram-канале, говорится: "Представитель госдепартамента умышленно завышает цифру потерь вооруженных сил РФ на Украине. За подобными высказываниями скрывается циничный расчет – вызвать общественное недовольство в нашей стране". "Не получится", - подчеркнул Антонов.

Согласно статистике Минобороны РФ на 30 марта, с начала специальной военной операции уничтожен 81% военных самолетов Украины (124 из 152), 72% танков и других бронированных машин (1752 из 2416), половина парка вертолетов (77 из 149). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

На фоне боевых действий во многих населенных пунктах Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, и местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита в некоторых городах.

США, став гарантом безопасности Украины, взяли бы на себя обязательства сохранения в ней мира, но в планы Белого дома входят только биолаборатории и поставки оружия, так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.