Захарова: в планы США, если они станут гарантом безопасности Украины, входят только поставки Киеву оружия и биолаборатории

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31 марта 2022, 07:34 Источник: РИА Новости

Mария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки, став гарантом безопасности Украины, взяли бы на себя обязательства сохранения в ней мира, но в планы Белого дома входят только биолаборатории и поставки оружия.

Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Бедингфилд в среду заявила журналистам, что США пока не готовы говорить ни о какой конкретике по теме предоставления гарантий безопасности Украине.

Захарова написала комментарий в своем Telegram-канале: "А вот это прекрасно. Ещё есть вопросы, кто за войну?

Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит. Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии".