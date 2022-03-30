Борис Джонсон: Запад должен усиливать санкции до тех пор, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины

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30 марта 2022, 18:07 Источник: ТАСС

Борис Джонсон, Michael Kappeler/dpa/globallook.com

Санкционное давление стран Запада на Россию в связи с ее военной спецоперацией должно быть усилено, до тех пор пока РФ не выведет свои войска с территории Украины. Об этом заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламентском комитете.

Не следует ожидать снятия санкций с России в случае введения в Украине режима прекращения огня, сказал Джонсон.

«Это лишь сыграет на руку Путину. С моей точки зрения, мы должны планомерно усиливать санкции до тех пор, пока последний российский солдат не покинет Украину», - заявил британский премьер.

Когда последовал вопрос, имеет ли он в виду также Крым, Джонсон подчеркнул: «Все российские солдаты должны покинуть Украину».

Ранее в среду стало известно, что Великобритания отказалась рассчитываться за российский газ рублями.