Великобритания подтвердила свой отказ платить за российский газ рублями

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30 марта 2022, 16:19 Источник: ТАСС

Лондон, imagebroker/Christian Reister/globallook.com

Великобритания в среду подтвердила свою позицию об отказе платить за российский газ рублями. Об этом заявил в среду официальный представитель премьер-министра Соединенного королевства Бориса Джонсона. Его слова приводит Reuters.

В беседе с журналистами представитель Джонсона сообщил, что министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг «дал ясно понять, что они не будут платить в рублях». Он также рассказал, что министр находится в постоянном контакте с британскими компаниями, которые выражают озабоченность в связи с этим вопросом.

По словам представителя британского премьера, Лондон настаивает на дальнейшем ужесточении санкций в отношении России.

Поручение о переводе расчетов за российский газ с «недружественными странами» в рубли дал 23 марта президент РФ Владимир Путин.