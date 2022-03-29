Начальник НЦУО РФ Мизинцев сообщил, что Москва и Киев договорились о девяти коридорах для эвакуации беженцев

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29 марта 2022, 22:55 Источник: РИА "Новости"

эвакуация, Henning Kaiser/dpa

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник заявил, что власти Украины объявили об открытии девяти дополнительных коридоров для эвакуации беженцев.

Михаил Мизинцев уточнил, что Киев по состоянию на текущие сутки сообщил об открытии девяти дополнительных гумкоридоров – на запорожском и полтавском направлениях. Российская сторона с вышеуказанными предложениями согласилась.

Уточняется, что на всех маршрутах, в частности, на тех, которые были заявлены украинской стороной, ВС РФ будут выполнять обязательства по соблюдению "режима тишины".