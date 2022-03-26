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Вице-премьер Украины Верещук заявила об открытии в субботу десяти гуманитарных коридоров

, 12:40 Источник: ТАСС

Вице-премьер Украины Верещук заявила об открытии в субботу десяти гуманитарных коридоров
эвакуация, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что власти страны будут проводить эвакуацию мирных жителей сегодня по десяти гумкоридорам.

Ирина Верещук уточнила, что на субботу, 26 марта, были согласованы десять коридоров для эвакуации граждан. Они были организованы от Мариуполя до Запорожья, а также в Киевской и Луганской областях Украины.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев накануне заявил, что российская сторона каждый день открывает для мирных жителей гумкоридоры. Уточняется, что Киев не согласовал ни одного из них в сторону РФ.

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