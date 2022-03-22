Начальник НЦУО РФ Мизинцев сообщил об эвакуации из Мариуполя более 68 тысяч человек

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 22 марта, заявил, что из Мариуполя были эвакуированы 68 тысяч человек.
Михаил Мизинцев подчеркнул, что в результате принятых эффективных мер, без участия украинских властей, из Мариуполя, где гуманитарная ситуация стала катастрофической, были эвакуированы 68 098 человек.
В настоящий момент, по словам начальника НЦУО РФ, люди, которые были спасены от ужасов и беспредела, устроенных украинскими националистами, находятся под защитой РФ – они в полной безопасности. Уточняется, что всем нуждающимся оказывают помощь.