Начальник НЦУО РФ Мизинцев сообщил об эвакуации из Мариуполя более 68 тысяч человек

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22 марта 2022, 22:16 Источник: ТАСС

начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 22 марта, заявил, что из Мариуполя были эвакуированы 68 тысяч человек.

Михаил Мизинцев подчеркнул, что в результате принятых эффективных мер, без участия украинских властей, из Мариуполя, где гуманитарная ситуация стала катастрофической, были эвакуированы 68 098 человек.

В настоящий момент, по словам начальника НЦУО РФ, люди, которые были спасены от ужасов и беспредела, устроенных украинскими националистами, находятся под защитой РФ – они в полной безопасности. Уточняется, что всем нуждающимся оказывают помощь.