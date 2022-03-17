Войска России и ДНР смогли своими силами организовать коридор для эвакуации из Мариуполя

Аргументы Недели → В мире 13+

17 марта 2022, 09:33

ВС ДНР, Мариуполь, Dmitry Golubovich/ Russian Look

Из Мариуполя сообщают о значительном продвижении российских и республиканских военных в деле зачистки города от украинских радикалов и ВСУ. Освобождение позволило собственными силами организовать гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

После разблокирования нескольких направлений и организации гумкоридора на выезде из города мгновенно образовалась пробка в 10 км. Мариупольцы эвакуируются на территорию подконтрольную РФ и ДНР. Сообщается, что существует риск обстрела колонн эвакуации украинскими войсками.

Ранее сегодня стало известно, что войска ДНР взяли под свой контроль 95% территории Донецкой области. Соответствующее заявление сделал Эдуард Басурин, спикер Народной милиции республики.