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Войска России и ДНР смогли своими силами организовать коридор для эвакуации из Мариуполя

, 09:33

Войска России и ДНР смогли своими силами организовать коридор для эвакуации из Мариуполя
ВС ДНР, Мариуполь, Dmitry Golubovich/ Russian Look

Из Мариуполя сообщают о значительном продвижении российских и республиканских военных в деле зачистки города от украинских радикалов и ВСУ. Освобождение позволило собственными силами организовать гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

После разблокирования нескольких направлений и организации гумкоридора на выезде из города мгновенно образовалась пробка в 10 км. Мариупольцы эвакуируются на территорию подконтрольную РФ и ДНР. Сообщается, что существует риск обстрела колонн эвакуации украинскими войсками.

Ранее сегодня стало известно, что войска ДНР взяли под свой контроль 95% территории Донецкой области. Соответствующее заявление сделал Эдуард Басурин, спикер Народной милиции республики.

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