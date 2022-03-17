Басурин: войска ДНР взяли под свой контроль 95% территории Донецкой области

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17 марта 2022, 09:23

Ополченцы ДНР в 2014 году, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Войска ДНР взяли под свой контроль 95% территории Донецкой области. Соответствующее заявление сделал Эдуард Басурин, спикер Народной милиции республики.

«Силы ДНР освободили 95% территории республики, сообщил Басурин», — пишет Telegram-канал ТАСС.

Также представитель Народной милиции указал на то, что в подконтрольном ДНР городе Горловке сложилась критическая ситуация с обеспечением местных жителей водой.

Ранее в четверг сообщалось, что пилот российского истребителя Су-35 вступил в неравный бой с двумя украинскими самолетами Су-27 и сбил обе машины. Такую информацию предоставило министерство обороны РФ.