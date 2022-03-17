Басурин: войска ДНР взяли под свой контроль 95% территории Донецкой области

Войска ДНР взяли под свой контроль 95% территории Донецкой области. Соответствующее заявление сделал Эдуард Басурин, спикер Народной милиции республики.
«Силы ДНР освободили 95% территории республики, сообщил Басурин», — пишет Telegram-канал ТАСС.
Также представитель Народной милиции указал на то, что в подконтрольном ДНР городе Горловке сложилась критическая ситуация с обеспечением местных жителей водой.
Ранее в четверг сообщалось, что пилот российского истребителя Су-35 вступил в неравный бой с двумя украинскими самолетами Су-27 и сбил обе машины. Такую информацию предоставило министерство обороны РФ.