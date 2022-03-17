Пилот российского истребителя Су-35 вступил в неравный бой с двумя украинскими Су-27 и сбил оба самолета

Аргументы Недели → В мире 13+

17 марта 2022, 08:37 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Пилот российского истребителя Су-35 вступил в неравный бой с двумя украинскими самолетами Су-27 и сбил обе машины. Об этом со ссылкой на информацию, предоставленную министерством обороны РФ, пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Старший лейтенант Илья Перепелкин на Су-35 во время прикрытия наступления обнаружил два вражеских Су-27. Он вступил с ними в неравный бой и сбил оба», — говорится в публикации TG-канала.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в четверг, Минобороны России продемонстрировало на видео зачистку вертолетами Ка-52 окрестных лесов Гостомеля и восточного берега реки Ирпень под Киевом.