Минобороны РФ показало на видео, как вертолеты Ка-52 зачищают окрестные леса Гостомеля и восточный берег реки Ирпень под Киевом

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17 марта 2022, 08:17

Вертолет Ка-52 «Аллигатор», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео, как вертолеты Ка-52 зачищают окрестные леса Гостомеля и восточный берег реки Ирпень под Киевом. Ролик, предоставленный военным ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Работа звена ударных вертолетов Ка-52 “Аллигатор”. Зачищают окрестные леса Гостомеля и восточный берег реки Ирпень под Киевом», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Ранее на текущей неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия предотвратила наступление Киева на республики Донбасса и Крым.