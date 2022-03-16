Президент Путин: Россия предотвратила наступление Киева на республики Донбасса и Крым

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16 марта 2022, 17:22

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация предотвратила наступление Киева на республики Донбасса и Крымский полуостров. С соответствующим заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Наступление Киева на Донбасс и Крым было только вопросом времени, Россия это предотвратила», — процитировал главу государства Telegram-канал «RT на русском».

Также Путин отметил, что если бы российские войска остановились на границах ДНР и ЛНР, это не сняло бы угрозы для РФ.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Как сообщалось ранее сегодня, Владимир Путин заявил, что все поставленные задачи в операции будут решены.