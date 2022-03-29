Путин и Макрон заявили, что гуманитарная операция в Мариуполе на данном этапе невозможна

Елисейский дворец по итогам телефонных переговоров президента Франции Эммануэль Макрона и главы РФ Владимира Путина констатировал, что на данном этапе гумоперация в Мариуполе не представляется возможной.
В Елисейском дворце сообщили вечером во вторник, 29 марта, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили текущую ситуацию на Украине, а также вероятность организации гуманитарной операции в Мариуполе. По итогам переговоров политики заявили, что ее проведение в настоящий момент не является возможным.
Ранее сегодня Макрон заявил Путину о невозможности оплаты газа рублями.