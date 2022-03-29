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Путин и Макрон заявили, что гуманитарная операция в Мариуполе на данном этапе невозможна

, 20:40

Путин и Макрон заявили, что гуманитарная операция в Мариуполе на данном этапе невозможна
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Елисейский дворец по итогам телефонных переговоров президента Франции Эммануэль Макрона и главы РФ Владимира Путина констатировал, что на данном этапе гумоперация в Мариуполе не представляется возможной.

В Елисейском дворце сообщили вечером во вторник, 29 марта, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили текущую ситуацию на Украине, а также вероятность организации гуманитарной операции в Мариуполе. По итогам переговоров политики заявили, что ее проведение в настоящий момент не является возможным.

Ранее сегодня Макрон заявил Путину о невозможности оплаты газа рублями.

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