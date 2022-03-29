Корреспондент телеканала «Известия» получил ранение в ногу под Мариуполем

Вечером во вторник, 29 марта, стало известно, что военный корреспондент телеканала "Известия" Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Согласно последней информации, пуля попала мужчине в ногу.
К настоящему моменту данные о состоянии Родиона Северьянова и обстоятельства получения ранения в настоящий момент устанавливаются.
Известно, что военный корреспондент присылал "Известиям" репортажи из мест боевых действий, а также из тыла. Северьянов практически с начала спецоперации РФ находился в Донбассе.