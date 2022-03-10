Мать раненого украинскими националистами ребёнка обратилась за помощью к чеченским спецназовцам

Аргументы Недели → Армия 13+

10 марта 2022, 18:55

Фото: Соцсети

В украинском селе Раковка, изверги (иначе их назвать нельзя) националисты отрыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям. В результате одна девочка-подросток получила ранение в живот. Об этом сообщил новостной портал EADaily, ссылаясь информацию главы Чечни Рамзана Кадырова.

За помощью мать раненой девочки обратилась к чеченским спецназовцам. Командир отряда СН Хусейн Межидов принял живое участие в судьбе ребёнка и организовал её экстренную доставку с медчасть российских войск. Врачи спасли её.

Рамзан Кадыров по этому поводу заявил: «В то время, когда кнопочные герои Украины пишут о надуманных зверствах, которые якобы совершаются военнослужащими российской армии, сами нацисты тем временем, не разбирая «свой», «чужой», обстреливают мирные села, видят врагов даже в местных жителях. Я бы посоветовал этой всякой шушере, именующей себя бандеровцами, бежать со всех ног из страны, не оглядываясь. Потому что не будет им ни пощады, ни снисхождения».