Кабмин Японии попросил компании не соглашаться на требование России об оплате газа в рублях

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29 марта 2022, 08:13 Источник: "Интерфакс"

Хирокадзу Мацуно, Yoshio Tsunoda/AFLO/globallook.com

Правительство Японии обратилось к компаниям, которые закупают российские энергоносители, с просьбой не соглашаться на требования РФ о расчетах в рублях. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

«В соответствии с договоренностями «большой семерки», мы попросили японские компании не соглашаться на такие требования», - заявил Мацуно.

При этом он добавил, что незнаком с деталями контрактов, по которым японские компании закупают в России газ, и не знает, есть ли у них возможность выполнять требования РФ о расчетах в рублях.

Ранее Владимир Путин распорядился перевести расчеты за российские энергоносители с «недружественными странами» на рубль. В ответ страны G7 договорились призвать местные компании не принимать счета в рублях за российский газ.