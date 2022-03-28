Глава парламента Крыма Константинов посоветовал Европе и Западу привыкать к виду рубля, а евро и долларами топить вместо газа

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28 марта 2022, 20:57

фото: pixabay.com

Глава парламента Крыма Владимир Константинов посоветовал странам Запада привыкать к виду российской национальной валюты рубля при оплате за российский газ и нефть. Константинов прокомментировал заявление вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

Хабек 28 марта заявил, что страны G7 не согласны на требование России платить за российские энергоресурсы в рублях.

"Пусть привыкают к виду русского рубля. Пусть не забывают, что за все надо платить настоящую цену. Евро и доллары, которые они для нас три десятка лет рисовали, нам теперь не нужны. Пусть ими и топят вместо нашего газа", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

Роберт Хабек в понедельник по итогам состоявшейся в онлайн-формате встрече министров экономики стран G7 рассказал, что "крупнейшие демократические промышленные страны мира" не согласны на предложение России о переводе контрактов на рубли и "призывали компании не выполнять требования российского президента".

Отказ стран G7 от оплаты российского газа рублями обусловлен опасениями США за статус доллара. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.