Никонов: отказ стран G7 от оплаты российского газа рублями обусловлен опасениями США за статус доллара

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28 марта 2022, 20:37

В. Никонов, фото: Russian Look

Отказ стран «Большой семерки» от оплаты российского газа рублями обусловлен опасениями США за статус доллара. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в программе «Большая игра».

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник по итогам состоявшейся в онлайн-формате встрече министров экономики стран G7 заявил, что министры «Большой семерки» согласились с тем, что требование осуществления платежей за российский газ в рублях считается нарушением действующих договоров, и такие платежи неприемлемы.

По мнению Никонова, в ситуации наглядно проявилось столкновение реального (российского) и виртуального (западного), которым характеризуется нынешняя геополитическая напряженность, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Парламентарий подчеркнул, что тема расчета за газ рублями вынесена на повестку G7, куда, помимо европейских стран (Германии, Франции, Великобритании, Италии), входят США, Канада и Япония.

Как отметил Никонов, то, что инициатива президента РФ Владимира Путина о валюте расчетов за газ обсуждается на таком уровне, демонстрирует обеспокоенность СШАв, де-факто заправляющих всем в «Большой семерке».

«Это свидетельство того, что Америка продолжает навязывать Европе определенный модус поведения, просто боясь, что евро и доллары не будут приниматься везде и за все», — заключил парламентарий.