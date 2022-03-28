Редакция «Новой газеты» сообщила о пристановке работы

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28 марта 2022, 15:46

Редакция «Новой газеты» в понедельник, 28 марта, сообщила о пристановке работы издания. Российское издание «Новая газета» приостановило выпуск газеты в бумажном и электронном виде. На сайте газеты сегодня днем появилось сообщение об еще одном полученном предупреждении Роскомнадзора.

"После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания «специальной операции на территории Украины»", - сообщила редакция «Новой газеты».

Ранее 28 марта ТАСС сообщил, что Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение. Поводом для это стало якобы «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Представители РКН не уточнили информагентству, о каком именно материале идет речь.

Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес 22 марта. Оно, как заявили тогда в РКН, было также связано якобы с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом.

Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.