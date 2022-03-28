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Северная Македония объявила персонами нон-грата пять российских дипломатов

, 15:13 Источник: MIA

Северная Македония объявила персонами нон-грата пять российских дипломатов
MFA Russia/via Globallookpress.com

Северная Македония объявила персонами нон-грата пять российских дипломата, сообщает местно агентство MIA.

При объявлении статуса «персона нон-грата», дипломаты будут обязаны покинуть страну в установленные сроки — в течение 5 дней.

«Российский посол в Скопье Сергей Баздникин был вызван в МИД, где ему была вручена нота о том, что нахождение пятерых сотрудников росийского посольства в стране является нежелательным», — сообщает агентство.

18 марта Латвия и Эстония объявили трёх российских дипломатов персонами нон-грата. Такие решения страны начали принимать после начала Россией военной операции на Украине. 

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