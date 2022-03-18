Латвия и Эстония высылают по три российских дипломата

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18 марта 2022, 15:41 Источник: ТАСС

Флаги Латвии и Эстонии, CHROMORANGE/globallook.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в пятницу о высылке трех российских дипломатов. Об аналогичном шаге в этот же день объявило и внешнеполитическое ведомство Эстонии.

«Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью и продолжающейся российской агрессией на Украине», - написал Ринкевичс в Twitter.

О таком же решении сообщил в пятницу официальный сайт МИД Эстонии.

«Сегодня, 18 марта, МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства России с дипломатическим статусом объявлены персонами нон грата», - сказано в сообщении МИД.