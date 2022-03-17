Латышские СМИ: Украинским беженцам «неуютно» в Латвии из-за русской речи

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17 марта 2022, 22:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Латышское издание «Неаткарига», которое, видимо, «кормится» со щедрой руки правящих националистов, опубликовало статью о том, что украинским беженцам «не особо приятно» из-за того, что в стране много русской речи.

Оказывается, некий латвийский предприниматель Эдгарс Абрамс рассказал в социальных сетях, как украинские беженцы чувствуют себя в Латвии. Их пребывание «не особо приятное», - смущает русская атмосфера.

«Вроде бы все хорошо, но смущает русская атмосфера в Латвии. Они не испытывали таких чувств ни на Украине, ни в Польше, ни в транзитной Литве. И мне нечего ответить «за» их желание (печатаю без сокращений - прим. авт.) уехать, потому что им страшно», - написал бизнесмен.

Разумеется, у издания, которое «базируется» исключительно на националистическом мнении, практически все комментарии на тему «русская атмосфера» в Латвии – опасность, беда, кошмар! Оказывается, «шаусмас» (ужас на латышском - прим. авт.), когда в Риге в поликлинике отвечают на вопрос по-русски: «Ощущение, что ты не в Латвии, а в России». Кстати, перед английским языком, а точнее – «американским» - поклонение националов страны.

Теперь проанализируем! К чему призывает латышская газета «Неаткарига»? К очередной межнациональной розни и призыву к правительству Латвии – «изничтожить» все русское! А, как иначе после такой «тихонькой» пропаганды? Мол, мнение народа!

Я не могу с уверенностью сказать, что так думают все латвийцы, но то, что это очередной плевок в сторону русскоязычных Латвии – факт! Даже те русскоязычные, которые принимали всей душой политику Латвии, работали на ее процветание, теперь начинают понимать истинное к ним отношение. И это делают националисты, ненавидящие русских. Не русскоязычные, а махровые националисты, чьи родственники, несомненно, поклоняются, например, латышским легионерам СС.

Кстати, 16 марта в Латвии с большой «помпой и гордостью» проходило празднование латышских легионеров СС. Стоило только посмотреть, с каким удовольствием титульные националисты вышагивали к памятнику Милды (Свободы)! Прямо «парад» Третьего рейха нацистской Германии! И это в то время, когда прогрессивный мир и люди доброй воли осуждают нацизм! Впрочем, политика правящих Латвии такова – латышские легионеры СС – борцы за независимость страны!

Да объясните же мне, а также покажите документы, где было бы сказано, что латышский легион не входил в состав войск СС?

Справка из публичного пространства:

«Латышский добровольческий легион СС (латыш. Latviešu SS brīvprātīgo leģions, нем. Lettische SS-Freiwilligen-Legion) — национальное воинское формирование, созданное германским командованием в годы Второй мировой войны на территории Латвии. Данное соединение входило в состав войск СС и было сформировано из двух дивизий СС: 15-й гренадерской и 19-й гренадерской.

МИД Латвии указывает, что за время существования легиона через него прошло около 115 тысяч человек.

В январе 1943 года Гитлер разрешил создать Латышский легион СС. После разгрома немецких войск под Сталинградом 10 февраля Гитлер подписал приказ о формировании Латышского добровольческого легиона СС. В него вошла часть латвийских добровольческих частей, созданных ранее и уже принимавших участие в боевых действиях. В 1943 году была создана 15-я ваффен-гренадерская дивизия СС, а в 1944 году — 19-я ваффен-гренадерская дивизия СС.

Несмотря на то, что формально было объявлено, что легион создается на добровольных началах (в его названии было слово нем. Freiwilligen — «добровольческий»), фактически формирование легиона осуществлялось, в основном, в порядке принудительной мобилизации мужского населения определённых возрастов. Добровольно пошли служить около 15 % призванных.

В повестках, рассылавшихся мобилизованным летом 1943 года, о добровольности уже не упоминалось, зато сама повестка служила основанием для прекращения трудовых отношений с работодателем, бесплатного проезда до призывной комиссии и распоряжения о материальном обеспечении семьи призывника.

«Без каких-либо пояснений, деклараций, объявлений призывные повестки стали рассылать всем без различия национальностей, разумеется, и тем латышам, которые еще по той или иной причине не были мобилизованы», — вспоминает Инфантьев, ссылаясь также на многочисленные мемуары других очевидцев событий.

Однако настроение мобилизованных было неустойчивым. Отмечались факты уклонения от мобилизации и даже дезертирства из легиона. В донесении НКГБ первому секретарю ЦК Компартии Латвии Я. Калнберзину от 24 июля 1943 года сообщалось, что из 500 человек, мобилизованных в четырёх латгальских уездах, ещё до отправки к месту формирования сбежало 100 человек. Многие скрывались в лесах. В городе Зилупе мобилизованные пели советские песни, в городе Лудзе произошло столкновение мобилизованных с полицией.

К осени 1943 года призыву подлежали уже все мужчины определённых возрастов, однако началось довольно массовое уклонение от явки на призывные комиссии. «Пусть воюют те, у которых мечта о родине действительно так велика, что они готовы пожертвовать своей жизнью», — говорили мобилизуемые, скрываясь от службы.

Чтобы противостоять этим настроениям, дальнейший призыв осуществлялся уже от имени местного инспектора Легиона генерала Бангерского, в повестках делалось указание на ответственность за уклонение от призыва.

18 ноября 1943 года[14]:

Перед лицом собравшихся в Риге бургомистров всех латвийских городов генерал Бангерский объявил мобилизацию военнообязанных латышей первым шагом к восстановлению государственной независимости Латвии, подчеркнув в своем выступлении, что без успешной обороны Латвии от Красной армии латышами никогда не будет ни латвийской армии, ни свободного латвийского государства.

Немецкие оккупационные власти прибегли в декабре 1943 года к мобилизации мужского населения 1918−1922 годов рождения. Поскольку это были люди уже совсем взрослые, некоторые из них занимали ответственные посты и в администрации, и на производстве, их явка на призывную комиссию резко снизилась. По мнению Б. Инфантьева, сыграло роль и то, что уже уклонившиеся от призыва находили новые способы обойти его. А.Силгайлис свидетельствует о том, что на второй и третьей комиссиях неявка составила 32,5% — 6645 человек.

В феврале 1944 года советское наступление было остановлено, однако угроза его возобновления сохранялась, что заставило оккупационные власти и местное латвийское самоуправление активизировать мобилизационные мероприятия. Призывной возраст был поднят до 37 лет, и только лица, занятые в военной промышленности и негодные по состоянию здоровья, всё так же освобождались от призыва. Для подготовки призывников на основе учебно-запасного батальона 15-й дивизии была развернута 15-я учебно-запасная бригада трёхполкового состава.

Военные преступления легиона

19-я латышская дивизия СС принимала непосредственное участие в карательных акциях против советских граждан на территориях Ленинградской и Новгородской областей.

Карательные акции

В 1943 году части дивизии участвовали в карательных операциях против советских партизан в районах городов Невель, Опочка и Псков (в 3 км от Пскова ими было расстреляно 560 человек).

Рота жандармерии 19-й латышской дивизии СС 18 декабря 1943 года расстреляла около 250 мирных жителей деревни Заля-Гора, западнее Новгорода. В начале января 1944 года рота участвовала в массовых расстрелах в городе Чудово Ленинградской области. 21 января в деревне Глухая были заперты в сарае и расстреляны из пулеметов около 200 человек. Всего с 18 декабря 1943 года по 2 апреля 1944 года подразделения 19-й латышской дивизии СС участвовали в карательных акциях, во время которых было уничтожено 23 деревни (в 13 из них расстреляны до 1300 человек).

Насильственная депортация мирных жителей

В марте-апреле 1944 года при занятии позиции юго-восточнее города Остров, на дуге реки Великой, 19-я дивизия дотла сожгла все деревни по фронту протяженностью 12 километров, а мирное население было угнано в тыл Латвии. Таким образом было уничтожено около 2000 домов, показал помощник начальника пехоты 19-й латышской гренадерской дивизии ваффен-СС Валерий Кирштейн. Он также свидетельствовал, что при отступлении дивизии от Опочки по приказу её командира генерал-лейтенанта Бруно Штрекенбаха был организован насильственный угон населения по направлению к Лиепае. Таким образом силами дивизии было угнано 60 тысяч мирных жителей, в основном женщин и детей, их имущество разграблено, а домашний скот реквизирован военными, корма для скота сожжены. Людям разрешали взять в дорогу только самое необходимое.

Убийство военнопленных

Участвовали военнослужащие латышских дивизий СС и в зверских убийствах захваченных в плен советских солдат, включая женщин.

В частности, 6 августа 1944 года личным составом 43-го стрелкового полка 19-й латышской дивизии СС были замучены 15 военнопленных из 65-го гвардейского стрелкового полка 22-й гвардейской стрелковой дивизии, захваченных в районе деревни Бобрыни (Латвийская ССР). Вот строки из спецсообщения начальника управления контрразведки СМЕРШ 2-го Прибалтийского фронта от 18 августа 1944 года «Об издевательствах немцев и их пособников из латышских частей СС над советскими военнопленными»:

В ночь на 6 августа с.г. 65-й гвардейский стрелковый полк 22-й гвардейской стрелковой дивизии в районе деревни Бобрыни (Латвийская ССР) производил наступательную операцию. Немцы и латыши из дивизии СС обошли боевые порядки гвардейцев, напали на них с тыла и отрезали небольшую группу советских солдат и офицеров от своих подразделений. Во время боя было ранено 43 бойца и командира, которые ввиду тяжелой обстановки не могли быть эвакуированы. Захватив пленных, немецкие мерзавцы устроили над ними кровавую расправу. Рядовому Караулову Н. К., младшему сержанту Корсакову Я. П. и гвардии лейтенанту Богданову Е. Р. немцы и предатели из латышских частей СС выкололи глаза и нанесли многие ножевые ранения. Гвардии лейтенантам Кагановичу и Космину они вырезали на лбу звезды, выкрутили ноги и выбили сапогами зубы. Санинструктору Сухановой А. А. и другим трём санитаркам вырезали груди, выкрутили ноги, руки и нанесли множество ножевых ранений. Зверски замучены рядовые Егоров Ф. Е., Сатыбатынов, Антоненко А. Н., Плотников П. и старшина Афанасьев. Никто из раненых, захваченных немцами и фашистами из латышей, не избег пыток и мучительных издевательств. По имеющимся данным, зверская расправа над ранеными советскими бойцами и офицерами была произведена солдатами и офицерами одного из батальонов 43-го стрелкового полка 19-й латышской дивизии СС.

Этот факт подтверждает положение приговора Нюрнбергского трибунала, устанавливающее, что… имеются доказательства того, что расстрел невооружённых военнопленных был обычным явлением в некоторых дивизиях СС…

Это напрямую касается латышских дивизий, в которых пленных уничтожали и более зверскими способами.

Преступления в Польше

Трагедия в Подгае

Минимум одно преступление было совершено солдатами латышского добровольческого легиона СС в период, когда их соединение входило в состав боевой группы «Эльстер» (нем. Kampfgruppe Elster).

Ночью 29 января 1945 года бойцы 1-й армии Войска Польского пересекли довоенную польско-немецкую границу, взяли город Злотув и дошли до реки Гвда, за которой простиралась защитная полоса Поморского Вала. 31 января 1-я польская пехотная дивизия им. Т. Костюшко (1-я армия) начала тяжёлые бои за деревню Подгае (тогда Flederborn) — пункт сильного сопротивления гитлеровцев.

С целью обследования системы обороны и сил противника в районе Подгае и, при благоприятных условиях, занятия и удержания деревни до подхода основных сил, около двух часов дня отправилась 4-я рота подпоручика Альфреда Софки, вместе с силами поддержки насчитывая около 80 человек. Отряд наткнулся на превосходящие силы нацистов из состава 15-й латышской добровольческой дивизии СС, входящей в состав боевой группы «Эльстер» (Kampfgruppe Elster). Поляки были окружены, но продолжали сражаться в течение всего дня (около 2-х часов), пока не кончились патроны и перевязочные средства. Потери составили 50 %. Поляки вынуждены были сдаться (такое решение принял лейтенант Софка). В плен попало 37 солдат.

Латышские легионеры тяжело раненых в плен не брали, убивая их на месте. Остальных пленных привели в Подгае, заперли в овине и, как положено, передали немцам. Во время допросов поляков подвергли пыткам, и они решили бежать, но их побег не удался. Гитлеровцы поймали практически всех, за исключением троих убитых, в том числе командира роты, а также подпоручика Збигнева Фругалы и капрала Бондзелевского, которым удалось бежать (скрыться в лесу) (первый после войны остался в армии и дослужился до звания полковника, а второй погиб во время боёв за Берлин). Остальных пленных польских бойцов — 32 человека — немцы связали колючей проволокой, облили бензином и сожгли заживо в закрытом овине. Самому старшему из солдат — рядовому Феликсу Буевичу — было 48 лет. Самому молодому — рядовому Юлиану Возьняку — ещё не исполнилось и 20. Большинство погибших солдат были всего на несколько лет старше его.

По утверждению Иосифа Корена, очевидцы — местные жители — рассказывали, что солдаты латышского легиона СС во время сжигания поляков живьём пели и плясали вокруг овина. О преступлении латышских легионеров стало известно через три дня, когда деревня была отвоёвана и освобождена польскими войсками, обнаружившими останки 32 своих сгоревших товарищей.

О событиях в Подгае широкая общественность узнала благодаря фильму «Элегия» (польск.) рус. (1979) режиссёра Павела Коморовского.

Памятник в Подгае в память о сожжённых заживо 32 польских солдатах. 2009 год.

В 2011 году было опубликовано исследование Юргена Фритца и Эдварда Андерса (США), в котором ставится под сомнение ход событий в Подгае, как он описывался в польских источниках. В частности утверждается, что латышские части не могли участвовать в пленении роты Софки, так как прибыли в Подгае только вечером 31 января, а бой происходил ещё днём. Также делается вывод, что маловероятно сожжение живьём польских военнопленных. Вместе с тем, высказывается мнение, что общее число расстрелянных польских пленных могло достигнуть 160−210, а расстрелы, вероятнее всего, производили немецкие части СС, которые вместе с латышскими и голландскими подразделениями принимали участие в обороне посёлка.

В 2002 году на месте трагедии был установлен памятник, символизирующий пламя горящего овина. На обелиске — герб 1-й пехотной дивизии Войска польского им. Тадеуша Костюшко и фамилии, звания и даты рождения погибших польских военнопленных. На стенде — надпись: «2 февраля 1945 г. гитлеровцы сожгли живыми в стоявшем на этом месте овине 32 воинов 3-го стрелкового полка 1-й пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко, сражавшихся за возвращение пястовских земель Родине-Матери».

Преступления в Белоруссии

Историк Сергей Кудряшов утверждает, что за февраль и март 1944 года латышские легионеры СС уничтожили в Витебской области Белоруссии 138 деревень, убили 17 тысяч человек и угнали в Германию ещё 13 тысяч. В основу его публикации легли материалы из российских источников последнего времени.

В докладе офицера РОА поручика Балтиньша приводится высказывание одного из легионеров: «Мы их убили, чтобы уничтожить как можно больше русских!»

В начале мая мес. (1944 года) в районе деревни Кобылиники в одной из ложбин мы видели около трёх тысяч тел расстрелянных крестьян, преимущественно женщин и детей. Уцелевшие жители рассказывали, что расстрелами занимались „люди, понимавшие по-русски, носившие черепа на фуражках и красно-бело-красные флажки на левом рукаве“? — латышские СС.»

Я перепечатываю это, чтобы мир спасенный знал и не забывал о преступлениях против человечности!! Кстати, подразделение СС в Нюрнберге (трибунал) было признано преступной организацией!

Так как могли те, кто спокойно и, видимо, с удовольствием уничтожал мирное население, стать национальными героями Латвии?

Вы думаете, что я не спрашивала латышских историков? Спрашивала! И знаете, ни одного четкого ответа не получила: тему убийств мирных жителей обходили «бегом», а остальное, мол, «их же насильно заставляли воевать, они же не стреляли в людей, а по деревьям». Это же надо такое сказать! С каким кровожадным цинизмом! Тогда почему же столько убитых латышскими легионерами СС? Понимаю! Это же все «происки врагов» - ненавистных русских! Это они «оболгали» «героев» латышских легионеров СС!

Эта та политика, которую правительство Латвии пропагандирует жителям страны! И подтверждение тому – 16 марта, где присутствовали депутаты Сейма и другие политические деятели. Теперь понятно, кто правит Латвией и кем восхищаются?

Но, был и такой случай: вчера одна женщина не побоялась выйти на площадь перед памятником Свободы во время шествия памяти латышских легионеров СС и была она с ФЛАГОМ РОССИИ на пальто. Смелая женщина поднимала вверх руку, изображая V – запрещенную в Латвии букву, которую можно прочесть, как Viktory (победа) и как Vladimir (Путин). Разумеется, женщина была задержана полицейскими и до сих пор находится в латвийских застенках, по информации латвийских СМИ. Ей грозит до пяти лет тюрьмы за свою позицию.

Надо отметить, что не все имеют мужество в Латвии высказать свое мнение: правительство ввело четкую позицию против действий России, а тем, кто ослушается – тюрьма, штрафы и анафема!

Но есть те, кто открыто озвучивает свою позицию: например, латвийская актриса Йоланда Суворова заявила, что поддерживает политику России:

«Путин не хочет отобрать Украину, а навести там порядок. Дыма без огня не бывает. Почему об этом никто не говорил восемь лет, когда все началось? Все эти годы были жертвы?»

А вот режиссер Алвис Херманис, тот, что поставил спектакль «Горбачев» в Москве сказал следующее:

«Я действительно не знаю, есть ли у актеров в России способ сопротивляться. Часть художников и других людей в России сейчас просто банально эмигрирует. В наши дни многие из них уже пересекли границу. Билетов на самолеты больше нет. Мне, например, известны случаи, когда одна часть переходит из Абхазии через горы в Грузию. Признаюсь, кого-то спас и Новый Рижский театр. Мы разослали фиктивные приглашения юношам, которым грозит призыв в российскую армию. В эти дни у них была возможность пересечь границу. Так мы «нейтрализовали» несколько потенциальных российских солдат», - рассказал руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис».

Это режиссер рассказал латышским СМИ. Но главное в речи г-на Херманиса – русские Латвии:

«Что же касается русских в Латвии, то понятно, что среди них немало людей, у которых пропаганда устроила в голове порядочную кашу, - считает он. - Вместо того, чтобы начинать какие-то конфронтации и конфликты друг с другом сейчас, возможно, придется снова попытаться терпеливо разговаривать. С соседями, знакомыми. Не следует сейчас принимать решение о провоцировании конфликта. Это было бы совершенно неразумно.



Я считаю, что, в первую очередь, в этой ситуации русские сами должны проявить инициативу. Не только русские в России, но и русские в Латвии. Им надо определиться самим. С ролью жертвы пора кончать. Надо понимать, что ответственность лежит на них. Я понимаю, что есть много мыслящих русских, которым присущ здравый смысл. А есть и те, у кого нет. Я думаю, что они должны между собой провести некоторую разъяснительную работу. Мне вообще непонятно, как русский народ будет отмываться в будущем. Это коллективная ответственность. В истории бывают времена, когда ответственность, к сожалению, разделяет вся нация».

По мнению Херманиса, Путин очень хочет подражать Китаю, но у него может не выйти, и вместо Китая может получиться нечто между Ираном и Северной Кореей.

«Китай полностью и безоговорочно поддерживает Россию. Они в своей восточной хитрости никогда не поддерживали такие резкие действия, но нынешний случай - исключение. Не только китайские официальные лица, но и китайцы в социальных сетях — 90 процентов, если не все сто — однозначно поддерживают российскую войну и делают это с большим энтузиазмом.



Понятно, что в условиях экономических санкций у российской экономики не останется иного выхода, кроме как спасаться у китайцев. Хотя идеологически Россия и Китай очень и очень близки, в конце концов китайцы воспользуются слабостью России в пищевой цепочке, где волки едят кроликов, а затем крокодилы едят волков. В этой пищевой цепочке Россия станет жертвой Китая».

Я так понимаю, что «главный» специалист по России – Алвис Харманис из Латвии. В последнее время он прям не «слезает» со страниц латышских СМИ! И все вещает о русскоязычных… Я так понимаю, что по «просьбе» правительства или службы безопасности Латвии.

Если мне память не изменяет, то г-н Херманис в 2014 году заявил, что он больше не поедет в Россию! Не поддержал латвийский режиссер присоединение Крыма к России. Это его личное мнение, но потом же он в интервью Ксении Собчак с удовольствием рассказывал, что «репетирует спектакль «Горбачев» с Хаматовой и Мироновым, и хочет в Москве посмотреть спектакль». А далее, по информации латвийских СМИ, актер Евгений Миронов лично попросил президента РФ Владимира Путина разрешить г-ну Херманису приехать в Москву. Факт – латвийский режиссер прибыл в белокаменную и даже с удовольствием раздавал интервью, и, несомненно, хорошо заработал «на спектакле».

Вот у меня риторический вопрос: а Владимир Владимирович не пожалел, что «впустил» г-на Херманиса в Россию? Впрочем, мне глянется, что президент России прекрасно знает, как… решать подобные вопросы…

Понимаете, уважаемые читатели, моя статья не о позиции каждого человека, а об отношении к русскоязычным в Латвии и действиям некоторых политиков. Понимаю, что у каждого человека есть свое мнение, но зачем же так изгаляться «тихонько» над русскоязычными в Латвии? Зачем с таким «садистским» сладострастием играть на нервах людей?

Я думаю, многие согласятся со мной, что рано или поздно любые ситуации заканчиваются, а вот как все разрешить с людьми?

Кстати!!! Вернемся к шествию легионеров СС в Латвии… Оно было. И дня не прошло, как министерство юстиции вышло с заявлением, что 9 мая – ЗАПРЕТИТЬ в Латвии! Вам нужны комментарии?

Правительство Латвии пытается всеми силами «оградить» русскоязычных от информационного пространства: закрывает повально все российские каналы, интернет-страницы и т.д. А народ, как смотрел российское ТВ, то так и смотрит, видимо, находит в нете, как читал, то так и читает российские новости… Я разговариваю с русскоязычными Латвии и знаю, что говорю…

Сегодня меня поразило мнение одного человека:

«Как же нас, русских, пытаются «нагнуть» в Латвии. А мы сопротивляемся. Забыли титульные, что не сломить им русского человека, но спросить хочу, раз вас в России читают… При таком отношении к нам… скоро и могут заняться уничтожением русских в Латвии… Кто нас защитит? Я не о себе, а о детях своих… Серьезно. Что, а воевать русский народ всегда умел! За дом, за близких… И терпел долго. Ничего, потерпим пока эти унижения… Бог всегда был с нами!»

А у меня вопрос: почему националистам Латвии не живется со своим народом в мире, согласии? Или русские – не свои? Кто тогда? Обслуживающий персонал, «рабы»?

Я – за мир!