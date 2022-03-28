Аргументы Недели Политика 13+

Лавров заявил, что никакой изоляции России нет

, 13:00 Источник: РИА "Новости"

Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции страны нет. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, у РФ огромное количество партнеров.

В рамках разговора с представителями средств массовой информации Сербии Сергей Лавров подчеркнул, что у России множество партнеров в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в целом, в Латинской Америке и Африке.

Глава МИД РФ добавил, что у страны добрые отношения с подавляющим большинством организаций, созданных развивающимися странами, в частности, речь идет об Африканском союзе, АСЕАН и сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Суд Литвы постановил расследовать роль экс-президента СССР Михаила Горбачева в событиях января 1991 года в Вильнюсе

Вильнюсский городской участковый суд принял к рассмотрению исковое заявление от заявителя Робертаса Повилайтиса, с просьбой расследовать роль бывшего президента СССР Михаила Горбачева и его возможную ответственность в событиях в январе 1991 года в Вильнюсе. Иск вместе с Повилайтисом подали ещё четыре человека, родственники которых погибли во время событий.