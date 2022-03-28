Лавров заявил, что никакой изоляции России нет

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28 марта 2022, 13:00 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции страны нет. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, у РФ огромное количество партнеров.

В рамках разговора с представителями средств массовой информации Сербии Сергей Лавров подчеркнул, что у России множество партнеров в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в целом, в Латинской Америке и Африке.

Глава МИД РФ добавил, что у страны добрые отношения с подавляющим большинством организаций, созданных развивающимися странами, в частности, речь идет об Африканском союзе, АСЕАН и сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна.