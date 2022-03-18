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«Изоляция приведет к глобальному упадку»: Татьяна Тарасова о санкциях в отношении российского спорта

, 19:50 Источник: sports.ru

«Изоляция приведет к глобальному упадку»: Татьяна Тарасова о санкциях в отношении российского спорта
Фото: vk.com/ta_tarasova

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, как отстранение спортсменов от международных соревнований повлияет на российский спорт.

«Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Если изоляция будет продолжаться, это приведет к глобальному упадку.

Остается только верить, что все это продлится не так долго», – сказала Тарасова.

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