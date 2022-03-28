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Шольц пообещал "драматические меры" в случае "применения" Россией химоружия

, 07:07 Источник: РИА "Новости"

Шольц пообещал
канцлер ФРГ Олаф Шольц, John Macdougall/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что если российская сторона применит химическое или биологическое оружие на Украине, Запад ответит "драматическими мерами", которые в настоящий момент обсуждаются.

Олаф Шольц подчеркнул, что использование биологического или химического оружия произойти не должно. Канцлер ФРГ уточнил, что "постоянно обсуждал" этот вопрос в рамках переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Шольц также заметил, что в ходе таких бесед, в частности, поднимался вопрос биолабораторий США на украинской территории. Политик назвал "ложью" данные об их наличии.

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