Помощники Байдена утверждают, что в тексте речи, которую он произнес в Варшаве, изначально не было слов о Путине

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27 марта 2022, 20:53 Источник: ТАСС

Джо Байден произносит речь в Варшаве, Anna Voitenko/Keystone Press Agency/globallook.com

Помощники Байдена, знакомые с заранее подготовленным текстом речи президента США, которую он произнес в Варшаве, были крайне удивлены, когда услышали его слова о том, что российский президент Путин «не может оставаться у власти»: в заготовленном тексте их не было. Об этом пишет в воскресенье The Washington Post.

«Высказывание удивило помощников, которые знали, что оно не было включено в подготовленную речь», - приводит издание слова источника.

Как утверждает газета, фраза Байдена привела в замешательство европейских политиков, некоторые из них даже принялись выяснять, стоит ли понимать ее как изменение политики США в отношении России.

Издание также приводит слова конгрессмена-демократа Тома Малиновски, который в свое время готовил речи для Билла Клинтона.

«Президенты, в частности, должны быть осторожны, чтобы не призывать к тому, что мы не готовы претворить в жизнь», - заявил Малиновски.

Ранее постпред США при НАТО Смитт объяснила высказывание Байдена о Путине сильными эмоциями, которые у него вызвало общение с украинскими беженцами.