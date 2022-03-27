Постпред США при НАТО Смитт объяснила сильными эмоциями высказывание Байдена о необходимости смены власти в России

Аргументы Недели → Политика 13+

27 марта 2022, 18:10 Источник: ТАСС

Джо Байден во время выступления в Варшаве, Newspix/Keystone Press Agency/globallook.com

У Соединенных Штатов нет целей по смене власти в России, заявила в воскресенье в эфире CNN постпред США при НАТО Джулиан Смитт. Таким образом она прокомментировала слова, сказанные в субботу Джо Байденом во время выступления в Варшаве.

В своей речи, посвященной событиям в Украине, президент США, в частности, сказал, что Владимир Путин «не может оставаться у власти».

Смитт, комментируя это высказывание, объяснила слова Байдена сильными эмоциями, которые вызвало у него общение с украинскими беженцами. При этом само выступление постпред НАТО назвала «безукоризненным».

«Мы не преследуем политику, направленную на смену власти в России, и точка», - резюмировала Смитт.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не имеет какой-либо стратегии, направленной на смену власти в России.