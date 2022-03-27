Блинкен: США не имеют какой-либо стратегии, направленной на смену власти в России

США не имеют какой-либо стратегии, направленной на смену власти в Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил Энтони Блинкен, глава американского Государственного департамента.
«Соединенные Штаты не имеют какой-либо стратегии, направленной на смену власти в России», — процитирован Блинкен в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Белый дом сделал разъяснения по поводу выступления американского президента Джо Байдена в Варшаве, которое было посвящено ситуации вокруг Украины. В Белом доме подчеркнули, что Байден не призывал к смене режима в РФ.