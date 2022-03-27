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Мединский: следующий раунд российско-украинских переговоров состоится в очном формате 29-30 марта

, 18:38 Источник: Telegram

Мединский: следующий раунд российско-украинских переговоров состоится в очном формате 29-30 марта
Флаги России и Украины на переговорах в Белоруссии, Lu Jinbo/XinHua/globallook.com

Очередной раунд переговоров России и Украины в очном формате состоится 29-30 марта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС (видеоконференцсвязи — ред.). В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», - написал Мединский.

В последние недели переговоры велись в формате видеосвязи. Обе стороны отмечали при этом отсутствие прогресса. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что в переговорах пока нет консенсуса, а Владимир Мединский подчеркивал, что по главным политическим вопросам «мы фактически топчемся на месте». 

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