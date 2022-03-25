Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба: в переговорах Москвы и Киева пока нет консенсуса

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25 марта 2022, 21:50 Источник: Twitter

Дмитрий Кулеба, Lev Radin/globallook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в пятницу, что в переговорах Москвы и Киева пока не наблюдается консенсуса. По его словам, Россия продолжает говорить на языке ультиматумов.

«Пока нет консенсуса в переговорах. Позиция Украины ясна: прекращение огня, гарантии безопасности, никаких компромиссов по территориальной целостности. Но Россия придерживается ультиматумов. Чтобы стимулировать более конструктивный подход, нам нужны две вещи: больше санкций и больше военной помощи Украине», - написал Кулеба в своем Twitter.

Ранее в пятницу глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский заявил, что у сторон происходит сближение по второстепенным позициям, однако в принципиальных вопросах прогресса практически нет.