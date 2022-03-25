Мединский: по главным политическим вопросам на переговорах с Украиной «мы фактически топчемся на месте»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 марта 2022, 17:24 Источник: "Интерфакс"

Фото с сайта kremlin.ru

На российско-украинских переговорах происходит сближение по второстепенным позициям, однако в принципиальных вопросах прогресса практически нет. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

«Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме видео-конференц-связи, будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю — между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте», - заявил Мединский.

Он подчеркнул при этом, что без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно.

Ранее Мединский заявлял, что говорить о встрече президентов России и Украины можно только после того, как будет подготовлен, согласован и парафирован главами МИД текст договора.