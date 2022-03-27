Макрон заявил, что никогда не позволил бы себе оскорблений в адрес Путина, подобно тому, как это сделал Байден

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27 марта 2022, 15:21 Источник: ТАСС

Эмманюэль Макрон и Джо Байден во время саммита НАТО по Украине, IMAGO/Dwi Anoraganingrum/globallook.com

Эмманюэль Макрон прокомментировал недипломатичные высказывания президента США Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, сказав, что никогда не позволил бы себе подобных слов, сообщает в воскресенье Agence France-Presse.

В субботу, посещая в ходе своего визита в Польшу украинских беженцев, Байден назвал Владимира Путина «мясником». За несколько дней до этого он дважды охарактеризовал президента РФ как «военного преступника».

Комментируя эти высказывания, Макрон заявил, что «никогда бы не использовал» подобных слов. По его мнению, ситуация сейчас и без того напряженная, поэтому лучше воздержаться от «слов и действий, которые могут привести к эскалации».

Кроме того, как пишет агентство, Макрон сообщил о планах в ближашие дни поговорить с Владимиром Путиным, чтобы обсудить эвакуацию мирных граждан Мариуполя. По словам французского президента, ее нужно провести «как можно быстрее».