Аргументы Недели Политика 13+

Володин прокомментировал очередное оскорбление Байдена в адрес Путина: «это истерика от бессилия»

, 20:28 Источник: Telegram

Володин прокомментировал очередное оскорбление Байдена в адрес Путина: «это истерика от бессилия»
Вячеслав Володин, Kremlin Pool/globallook.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал очередное недипломатичное высказывание Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине, назвав американского лидера слабым и больным человеком.

Во время посещения лагеря украинских беженцев в Польше Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает о Путине, сказал: «Он мясник, вот, что я думаю». Ранее он несколько раз называл российского президента «военным преступником».

Комментируя это высказывание, Володин в своем телеграм-канале написал, что так вести себя может только «слабый или больной человек».

«Гражданам США должно быть стыдно за своего Президента. Возможно, он болен. Было бы правильно Байдену пройти медицинское обследование. Несчастный он человек», - написал спикер Госдумы.

По его словам, таких эпитетов от заокеанских президентов не удостаивался ни Ельцин, ни Горбачев.

«Мы можем гордиться нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, его поведение, выдержка заслуживают уважения<...> Слова Байдена — истерика от бессилия», - заключил Володин.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Биатлон: Норвежский журналист просит Бьёрндалена высказать свою позицию по отстранении российских и белорусских спортсменов

От восьмикратного олимпийского чемпиона в биатлоне Уле-Эйнара Бьёрндалена просят высказать свою позицию к словам своей жены Дарьи Домрачевой об отстранении российский и белорусских спортсменов. 22 марта четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение российских и белорусских атлетов от международных соревнований.