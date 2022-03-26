Володин прокомментировал очередное оскорбление Байдена в адрес Путина: «это истерика от бессилия»

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26 марта 2022, 20:28 Источник: Telegram

Вячеслав Володин, Kremlin Pool/globallook.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал очередное недипломатичное высказывание Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине, назвав американского лидера слабым и больным человеком.

Во время посещения лагеря украинских беженцев в Польше Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает о Путине, сказал: «Он мясник, вот, что я думаю». Ранее он несколько раз называл российского президента «военным преступником».

Комментируя это высказывание, Володин в своем телеграм-канале написал, что так вести себя может только «слабый или больной человек».

«Гражданам США должно быть стыдно за своего Президента. Возможно, он болен. Было бы правильно Байдену пройти медицинское обследование. Несчастный он человек», - написал спикер Госдумы.

По его словам, таких эпитетов от заокеанских президентов не удостаивался ни Ельцин, ни Горбачев.

«Мы можем гордиться нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, его поведение, выдержка заслуживают уважения<...> Слова Байдена — истерика от бессилия», - заключил Володин.