Захарова заявила о готовности России к диалогу с США, но «строго на равных»

Аргументы Недели → Политика 13+

26 марта 2022, 15:22 Источник: ТАСС

Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не уходит от диалога с США, но готова договариваться только на равноправной основе. Об этом говорится в комментарии, распространенном министерством иностранных дел РФ в субботу.

«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго на равных, при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом», заявила Захарова.

Она обвинила американскую сторону в лицемерии и призвала задуматься о последствиях — потому что на каждый недружественный шаг со стороны США, следует «болезненная для них» реакция России.

«Под лицемерные рассуждения о необходимости сохранить дипломатическое присутствие американская сторона делает все, чтобы еще больше осложнить функционирование российских загранучреждений в США. Вновь призываем Вашингтон задуматься о последствиях», - заявила Захарова.

Ранее она сообщила о «бессильной злобе» властей США из-за сорванных планов на Украину.