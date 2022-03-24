Захарова заявила о «бессильной злобе» властей США из-за сорванных планов на Украину

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24 марта 2022, 18:02 Источник: РИА "Новости"

МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у властей Соединенных Штатов Америки возникла "бессильная злоба" из-за сорванных планов сделать Украину плацдармом для ударов по РФ.

Мария Захарова назвала поведение администрации США недопустимым и возмутительным и отметила, что оно продиктовано бессильной злобой от того, что был сорван план Вашингтона превратить Украины в анти-Россию, чтобы использовать украинскую территорию как масштабный плацдарм для нанесения ударов по РФ.

По словам Захаровой, именно эта злоба практически подвела Соединенные Штаты "к виртуальной точке невозврата" в отношениях с Российской Федерацией.