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Володин заявил, что кризис на Украине произошел из-за геноцида в стране русскоязычного населения

, 10:27 Источник: Telegram

Володин заявил, что кризис на Украине произошел из-за геноцида в стране русскоязычного населения
Вячеслав Володин, State Duma Russia, globallookpress.com

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил утром в субботу, 26 марта, что кризис на Украине произошел из-за геноцида русскоязычного населения на территории вышеуказанной страны.

По словам Вячеслава Володина, причиной событий на Украине стали не территории. Спикер ГД подчеркнул, что Россия встала на защиту своих граждан и соотечественников в Донбассе, поскольку для Москвы в данном случае речь идет о вопросе безопасности, выстраивания добрых отношений и мирной жизни.

Вячеслав Володин уточнил, что главе США Джо Байдену, чтобы понять такую позицию, следует сначала принять российскую систему ценностей России, а это не представляется возможным. По мнению председателя Государственной думы, для американского лидера "сила в деньгах, а для нас – в правде".

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