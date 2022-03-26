Болгарский генерал Шивиков выразил мнение, что скоро Зеленский объявит о капитуляции Украины

Болгарский генерал Димитар Шивиков в рамках разговора с представителями средств массовой информации заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции страны.
Димитар Шивиков выразил уверенность в том, что приближается момент, когда Владимир Зеленский заявит, что капитулирует. Генерал уточнил, что не сомневается в победе России и ее воинского контингента.
Военачальник также заметил, что властям Болгарии не следует предоставлять украинской стороне оружие, поскольку подобные действия будут лишь усиливать эскалацию.