Болгарский генерал Шивиков выразил мнение, что скоро Зеленский объявит о капитуляции Украины

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26 марта 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Болгарский генерал Димитар Шивиков в рамках разговора с представителями средств массовой информации заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции страны.

Димитар Шивиков выразил уверенность в том, что приближается момент, когда Владимир Зеленский заявит, что капитулирует. Генерал уточнил, что не сомневается в победе России и ее воинского контингента.

Военачальник также заметил, что властям Болгарии не следует предоставлять украинской стороне оружие, поскольку подобные действия будут лишь усиливать эскалацию.