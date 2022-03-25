Макрон в ближайшие часы намерен провести телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним гуманитарную операцию в Мариуполе, о которой договорились лидеры нескольких стран.
«Мы вчера решили запустить исключительную гуманитарную операцию о которой у меня будет возможность поговорить с Путиным в ближайшие часы», - заявил Макрон.
По словам французского президента, Франция, Греция и Турция договорились о проведении операции по эвакуации оставшихся в Мариуполе мирных жителей.
Ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что РФ намерена полностью восстановить Мариуполь после завершения спецоперации на Украине.