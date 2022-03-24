Турчак заявил, что Россия намерена полностью восстановить Мариуполь

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24 марта 2022, 22:54 Источник: ТАСС

секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в четверг, 24 марта, заявил, что РФ намерена полностью восстановить Мариуполь после завершения спецоперации на Украине.

Андрей Турчак в рамках посещения пункта временного размещения, который находится в поселке Володарское в ДНР, подчеркнул, что РФ "будет все восстанавливать" в Мариуполе. Секретарь генсовета "Единой России" подчеркнул, что необходимо закончить специальную операцию, после чего в город прибудут строители.

"Все восстановим", – пообещал Турчак, отвечая на вопрос одной из жительниц Мариуполя о том, кто будет отстраивать разрушенный город.