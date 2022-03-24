Кадыров сообщил об освобождении здания администрации Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером в четверг, 24 марта, заявил, что силовики из республики в рамках специальной военной операции освободили здание администрации украинского города Мариуполь.
Рамзан Кадыров сообщил, что силовики из Чечни к настоящему моменту водрузили над зданием администрации Мариуполя российский флаг.
Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Целью этих действий президент России назвал защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались со стороны киевского режима геноциду и издевательствам.