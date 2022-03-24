Кадыров сообщил об освобождении здания администрации Мариуполя

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24 марта 2022, 19:27 Источник: РИА "Новости"

глава Чечни Рамзан Кадыров, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером в четверг, 24 марта, заявил, что силовики из республики в рамках специальной военной операции освободили здание администрации украинского города Мариуполь.

Рамзан Кадыров сообщил, что силовики из Чечни к настоящему моменту водрузили над зданием администрации Мариуполя российский флаг.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Целью этих действий президент России назвал защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались со стороны киевского режима геноциду и издевательствам.