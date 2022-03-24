РИА «Новости» сообщает, что возле Мариуполя обезвредили украинскую диверсионную группу

Аргументы Недели → Политика 13+

24 марта 2022, 17:39 Источник: РИА "Новости"

Мариуполь, V Ictor/XinHua

Силовики ДНР в пригороде Мариуполя задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Соответствующую информацию предоставил вечером в четверг, 24 марта, корреспондент РИА "Новости".

Согласно последней информации, группа смогла на машине полиции выехать из города, однако автомобиль остановило подразделение "Циклон" МВД ДНР. Известно, что задержанные пытались найти возможность выхода из окружения, двое из них получили ранения.

Уточняется, что члены украинской диверсионно-разведывательной группы не успели в ходе задержания оказать сопротивление.