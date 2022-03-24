Военкоры WarGonzo показали кадры с воздуха руин Левого берега Мариуполя

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24 марта 2022, 16:56

Мариуполь, Mihail Andronik,/ globallookpress.com

Освободительная операция «Мариупольский котёл» близится к финалу. Военные корреспонденты проекта WarGonzo находятся на местах и сопровождают военных ДНР и РФ на пути к долгожданной зачистке Мариуполя от украинских радикалов.

В режиме реального времени военкоры сопровождают штурм. Свежие кадры с беспилотного аппарата делятся видом Левобережного района Мариуполя. Здесь боевики террористического, запрещённого в России «Азова» расположили свои позиции и огневые точки прямо в квартирах мирных жителей.