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Военкоры WarGonzo показали кадры с воздуха руин Левого берега Мариуполя

, 16:56

Военкоры WarGonzo показали кадры с воздуха руин Левого берега Мариуполя
Мариуполь, Mihail Andronik,/ globallookpress.com

Освободительная операция «Мариупольский котёл» близится к финалу. Военные корреспонденты проекта WarGonzo находятся на местах и сопровождают военных ДНР и РФ на пути к долгожданной зачистке Мариуполя от украинских радикалов.

В режиме реального времени военкоры сопровождают штурм. Свежие кадры с беспилотного аппарата делятся видом Левобережного района Мариуполя. Здесь боевики террористического, запрещённого в России «Азова» расположили свои позиции и огневые точки прямо в квартирах мирных жителей.

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