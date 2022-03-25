Захарова заявила, что Россия будет делать все для обеспечения безопасности ядерных объектов на территории Украины

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25 марта 2022, 16:57 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в пятницу заявила, что РФ продолжит делать все возможное для обеспечения в условиях спецоперации безопасности ядерных объектов на Украине.

Мария Захарова отметила, что в настоящий момент есть возможность для заключения договоренности между РФ, Украиной и МАГАТЭ об обеспечении безопасности ядерных объектов на украинской территории.

Дипломат также добавила, что ответственность за срыв договоренностей между Международным агентством по атомной энергии, Москвой и Киевом, а позже и двух двусторонних параллельных договоренностей по вышеуказанному вопросу полностью лежит на украинских властях.