Пентагон готовит новые способы нанесения быстрого глобального удара по России, так чтобы сразу лишить её обороноспособности

Аргументы Недели → Армия 13+

24 января 2022, 10:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Поскольку в ядерных вооружениях США значительно отстали от России и вообще ввязывание в ядерный конфликт Вашингтон посчитал для себя неприемлемым, аналитики и экспертное сообщество в Америке приступили к поиску других путей, позволяющих завоевать победу в короткие сроки и желательно первым же ударом. Для этого, кстати, своё время, была разработана концепция «Быстрого глобального удара» (БГУ). Но, с её исполнением в настоящее время возникли продляемы из-за резкого прогресса в техническом оснащении российских Вооружённых сил.

Ставку Пентагон делал в БГУ на крылатые и баллистические неядерные ракеты воздушного, наземного, а главным образом - морского базирования. Среди стратегических бомбардировщиков перспективным какое-то время считался самолёт невидимка В-2. Однако их произвели только 20 единиц, чего для нанесения превентивного удара по России явно недостаточно. С началом производства «стелс»-истребителей- бомбардировщиков F-35, Пентагон возложил свои надежды на эти машины. Далее взоры американских высокопоставленных военных были обращены на перспективный бомбардировщик В-21. Но, в последнее десятилетие Россия значительно улучшила свою структуру противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО). Получилось так, что концепция «быстрого глобального удара» стала неисполнимой. Поэтому заокеанские военные специалисты приступили к разработке новых вариантов её осуществления.

АТАКА СЕТИ

Тот факт, что в последнее время Москва стала стремительно сближаться с Пекином в вопросах военно-технического сотрудничества в Вашингтоне, воспринимают, как очень опасную для себя угрозу. Сейчас Западом проигрываются варианты разобщения КНР и РФ, а также способы быстрого обрушения обороноспособности этих стран ещё до того, как они смогут организовать коллективное сопротивление агрессору. В настоящее время Пентагон рассматривает массированную атаку кибернетическими средствами на российские ключевые сегменты экономики, такие, как энергетика, транспорт (во всех его аспектах, в том числе и трубопроводный), финансовая структура, снабжение населения продуктами питания и водой, коммунальное хозяйство, ключевые производственные и горнодобывающие отрасли, и так далее.

Для осуществления мощного кибернападения на РФ, США могут использовать сеть, размещённую на поверхности планеты, спутниковые группировки - свою и союзников. Однако здесь есть опасность, что американские военные-хакеры не сумеют пробить защиту российской кибернетической сети и крупных серверов. То есть, атака может не получиться. Более того, российские кибернетические военные структуры обязательно отработают в обратную сторону. И чем всё это закончиться - одному Богу известно.

Взоры свои американские ястребы устремили в околоземное космическое пространство. Спутниковая группировка США насчитывает более 400 космических аппаратов и значительно превосходит российскую. Кстати, в этом сама Москва помогла американцам, доставляя их многочисленные спутники в космос, затем они уже по команде из центра управления в США выходили на заданные орбиты. Из последних разработок, представляющих реальную опасность, можно выделить американский космический беспилотный челнок Boeing X-37, способный нести вооружения и воровать вражеские спутники.

АТАКА ИЗ КОСМОСА

В пентагоне изучали возможность размещения на космических аппаратах лазерного (ЛО) и электромагнитного (ЭМО) оружия. Но, для поражения наземных объектов из лазеров есть существенное препятствие - земная атмосфера. К тому же нет технологий для создания необходимой энергетической мощности, чтобы ЛО и ЭМО, применяемые из космоса, были реально эффективны. Американские эксперты пришли к выводу, что для надёжного исполнения «быстрого глобального удара» нужны средства «кинетического» воздействия, проще - концептуально старые «добрые» боеприпасы, начинённые взрывчаткой, с новыми техническими возможностями. Суть в том, что на спутниках можно разместить самонаводящиеся бомбы, а сами спутники повесить на геостационарные орбиты над теми объектами противника, которые подлежат уничтожению.

Но при дальнейшем анализе этой концепции БГУ в Штатах сообразили, что Договор о не размещении оружия в космосе от 1967 года — это наименьшая проблема. С одной стороны снаряд, запущенный из космоса по наземной цели, под воздействием гравитации нашей планеты может набрать гиперзвуковую скорость. С другой стороны, плазменный кокон не даст возможности управлять им извне. Но, это все не столь важно, как то, что российские средства космической обороны могут с изящной лёгкостью сбивать американские и натовские спутники. Это было наглядно продемонстрировано 15 ноября прошлого года. В Вашингтоне по данному поводу харкали ядом в сторону России от безысходности и ярости из-за собственного бессилия. Более того, в арсенале зенитных ракетных комплексов С-400 есть противоракета способная сбивать цели, летящие со скоростью 4,2 км/сек, этого достаточно, чтобы уничтожать снаряды, запущенные со спутников, поскольку они вряд ли успеют разогнаться быстрее. А на вооружение сил ПВО/ПРО РВ поступают новые ЗРК: С-500, С-350, на подходе С-550.

ПОИСК НОВЫХ ВАРИАНТОВ

В сети, в настоящее время можно встретить очень занимательные мультики. Они от том, как Америка может обойти самую совершенную российскую систему ПВО/ПРО для нанесения быстрого глобального удара. Правда, у США будет всего один шанс, но, если они им воспользуются - Россия может понести непоправимый урон. Суть новой концепции такова: честь нанесения БГУ уже предоставляется не ВВС, ВМС или Армии, а силам специальных операций. Для этого, конечно, им предоставят соответствующее мощное вооружение.

На ССО будет возлагаться как организаторская, так и исполнительская часть замысла. Суть в том, что высокоточные барражирующие боеприпасы или ЭМО будут размещены в кунгах или прицепах коммерческих автомобилей, как большегрузных , так и в небольших. Дело в том, что при пересечении границы опечатанные полуприцепы со значком TIR не досматриваются.

Так они едут на таможенный терминал, находящийся в глубине страны. Вместо коммерческого груза, указанного в сопроводительной документации, можно разместить на этом транспорте пусковые установки с ракетами или другое вооружение. А маршрут выбрать и зарегистрировать так, чтобы он проходит на оптимальном удалении от объекта подлежащего уничтожению. Задачей сил специальных операций будет: разместить такие замаскированные под обычный транспорт ударные сегменты, по заранее спланированной схеме и в нужный момент привести их в действие. Таким образом, БГУ не подвергнется воздействию стратегической системы ПВО/ПРО страны. А ущерб будет нанесён колоссальный.

Разрушению подвергнутся и экономика, и система управления, и оборонные объекты, транспорт, ключевые структуры снабжения и прочее. Но, главной целью станут сегменты ядерной триады и вообще - Вооружённые силы РФ.

Кроме того, мощное вооружение может быть размещено в морских 20-ти или 40-ка футовых контейнерах, которые перевозятся сухогрузами. Эта концепция уже претворяется в жизнь. Приближение коммерческого судна к скоплению военных кораблей вряд ли вызовет интерес у последних. Коммерческие суда, со смертоносным грузом на борту могут подойти на оптимальные расстояния к местам базирования соединений и объединений ВМФ РФ и к структурам береговой обороны. Затем последует неожиданный удар и дело будет сделано.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Стоит, однако, сделать оговорку. В истории было так, в 1920-е и 1930-е годы в мировой научной прессе было много публикаций о возможности создания ядерного оружия. В конце 1930-х, начале 1940-х все это исчезло. И уже в 1945 году американцы продемонстрировали миру возможности ядерного оружия, уничтожив Хиросиму и Нагасаки. Примерно также построилась история создания реактивных самолётов, а затем ракет. Вот ещё один пример. До 2017 года в научных изданиях было много публикаций, посвящённых генной инженерии, о процессе создания гибрида коронавируса с другими болезнетворными организмами или усиления поражающих возможностей коронавируса лабораторным способом. Затем публикации исчезли. Далее, уже в 2019 году, началась пандемия, конца и края которой пока не видать. Сомнений, что SARS-CoV-2 был получен лабораторным путем уже ни у кого нет. Более того, отмечается, что этот вирус является эффективным биологическим оружием, кстати, если его доработать он будет эффективнее ядерного оружия, в плане уничтожения живой силы противника и населения его страны. С таким биологическим оружием и никакого БГУ может не понадобиться. Главное - добиться, чтобы оно действовало точечно, реагируя на определённые генетические маркеры в ДНК людей той или иной национальности.

Однако вернёмся к нашим баранам. К чему всё было сказано? Пока о концепции использования ССО и гражданского транспорта для нанесения БГУ говорят и публикуют о сём в сети, можно надеяться, что она не претворяется в жизнь. Впрочем, здесь нет жёсткой зависимости одного от другого.

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