Лавров: Запад объявил России настоящую гибридную войну

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25 марта 2022, 14:04 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД Сергей Лавров заявил о развязывании Западом гибридной войны против России, сообщает РИА Новости.

«Этот термин, который использовала гитлеровская Германи, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией», — сказал глава ведомства на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. (цитата по «РИА Новости»)

Также Лавров назвал текущую ситуацию «санкционным беспределом»: Запад хочет «задушить российскую экономику» и Россию в целом. Он также отметил, что ценностям западных стран «грошь цена».

Ранее Глава МИД заявил о процветающей русофобии в западной цивилизации.