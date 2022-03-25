Лавров: Запад объявил России настоящую гибридную войну

Глава МИД Сергей Лавров заявил о развязывании Западом гибридной войны против России, сообщает РИА Новости.
«Этот термин, который использовала гитлеровская Германи, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией», — сказал глава ведомства на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. (цитата по «РИА Новости»)
Также Лавров назвал текущую ситуацию «санкционным беспределом»: Запад хочет «задушить российскую экономику» и Россию в целом. Он также отметил, что ценностям западных стран «грошь цена».
Ранее Глава МИД заявил о процветающей русофобии в западной цивилизации.