Глава МИД России о русофобии: «Это приговор западной цивилизации»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 марта 2022, 12:40

Нападение на Посольство РФ, Avdej Kachur/ globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал в среду, 23 марта, русофобию, процветающую на Западе, «приговором западной цивилизации».

«Сейчас уже не Украина используется для того, чтобы ущемлять и как можно более унижать и уничтожать всё русское. Уже весь мир получил команду «фас», весь Запад просвещённый, когда атакуют тебя просто за то, что ты имеешь русский паспорт», − приводит слова Лаврова RT.

Таким образом, подобного типа нападки выносят приговор так называемому «цивилизованному миру».

«Это приговор западной цивилизации. Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей», − подчеркнул российский министр.

Ранее в Кремле сделали заявление о том, что мир сталкивается с беспрецедентной риторикой и антирусской политикой, которые сеют ненависть ко всему русскому и так или иначе связанному с Россией.

Ранее сегодня глава МИД РФ заявил, что Украина была выбрана Западом как инструмент подавления российской самостоятельности.